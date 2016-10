Massive Beitragserhöhungen : Bericht: Niedrigzinsen setzen privaten Krankenkassen zu

1 von 1 Foto: Franziska Gabbert 1 von 1

Die Niedrigzinsen bereiten den privaten Krankenkassen nach einem Medienbericht größere Probleme als bisher bekannt. Erstmals sei keiner der 37 Krankenversicherer mehr in der Lage, in den nächsten Jahren die einst gemachten Zusagen für dieVerzinsung der Altersreserven am Kapitalmarkt zu erwirtschaften.

Das schreibt die «Berliner Zeitung». Für alle neunMillionen Versicherten bedeute dies massive Beitragserhöhungenin den nächsten Jahren. Das gehe aus der Antwort derBundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.

Zum Ausgleich seien die Unternehmen gezwungen, die Beiträgeanzuheben. Andernfalls reichten die Rücklagen nicht aus, um diesteigenden Krankheitskosten im Alter abzufedern. Jahrzehntelang hat die private Krankenversicherung dem Bericht zufolge mit einerVerzinsung von 3,5 Prozent kalkuliert und diesen Wert imBranchenschnitt sogar überschritten. Seit der Finanzkrise 2008hätten jedoch immer mehr Versicherer Probleme, diese Gewinne amKapitalmarkt zu erreichen. Die Niedrigzinsphase verschärfe dieEntwicklung.

von dpa

erstellt am 27.Okt.2016 | 11:21 Uhr

