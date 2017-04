Parteitag in Köln : AfD wählt Spitzenduo: Gauland und Weidel

vergrößern 1 von 5 Foto: Michael Kappeler 1 von 5









Fünf Monate vor der Bundestagswahl hatte die AfD zuvor ein vor allem gegen Zuwanderung gerichtetes Wahlprogramm verabschiedet . Die rechtspopulistische Partei will eine «ungeregelte Massenimmigration in unser Land und in unsere Sozialsysteme» beenden.

Integration sei Bringschuld der Migranten - diese müssten sich «anpassen», betont die AfD in ihrem am Sonntag nach kontroversen Debatten beschlossenen Programm. Eine Stabilisierung der Sozialsysteme sei nur möglich, wenn «unsere begrenzten Mittel» nicht in «unverantwortliche Zuwanderungspolitik» gesteckt würden.

Deutschland sollte den Euro-Raum nach AfD-Auffassung verlassen. Für die Wiedereinführung einer neuen nationalen Währung - der D-Mark - müssten rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden. Viel Raum nahm bei den Delegierten auch die Familienpolitik ein: Die Partei hält Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenzahl für erforderlich und will Familien stärker fördern.

Die AfD ist dagegen, dass Steuern und Abgaben «beliebig» erhöht werden können und fordert eine Umsatzsteuersenkung um sieben Punkte. Die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I solle abhängig gemacht werden von der Dauer der Erwerbstätigkeit zuvor. Wer als Rentner arbeiten wolle, müsse das künftig ohne Abstriche bei den Rentenbezüge tun können.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 13:54 Uhr