Aktion vor dem Kanzleramt : 337.000 Protest-Unterschriften gegen Ceta übergeben

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Die Verbände sehen durch Ceta das Vorsorgeprinzip sowie Umwelt- und Sozialstandards gefährdet. Die demokratische Mitbestimmung werde durch den Ceta-Rat und eine Paralleljustiz in Form eines Investitionsgerichtshofs infrage gestellt. In Karlsruhe verhandelte am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht über mehrere Eilanträge gegen das Abkommen, das kurz vor der Unterzeichnung steht. Dort verteidigte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) das Abkommen.

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 12:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen