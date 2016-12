Sicherheitskonzept vorgestellt : 1500 Polizisten sichern Kölner Silvesternacht

1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Aus Sorge vor Nachahmungstätern werde es in zusätzlichen Bereichen Straßensperren geben. «Die letzten zwei Wochen haben uns gezeigt, wie zerbrechlich unsere Sicherheit sein kann», sagte Mathies. Er sei aber davon überzeugt, dass die Polizei gut vorbereitet sei.

In der zurückliegenden Silvesternacht war es in Köln rund um den Hauptbahnhof zu chaotischen Zuständen und vielen sexuellen Übergriffen gekommen. Allein in der Kölner Innenstadt sollen deshalb in diesem Jahr rund 1500 Polizisten im Einsatz sein.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 13:45 Uhr