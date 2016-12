U-Bahn-Fußtritt-Attacke : Zur Suche nach Fußtritt-Täter aufgerufen

1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Prominente unterstützen nach der brutalen U-Bahn-Fußtritt-Attacke in Berlin-Neukölln die Suche nach dem Haupttäter. „Berlinerinnen, Berliner! Erkennt jemand diesen feigen Idioten?“, postete der Schauspieler Jan Josef Liefers auf Facebook. Auch seine Frau, die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos, rief zur Mithilfe auf. Michael Mike Kuhr – ein bekannter Berliner Bodyguard – meldete sich ebenfalls auf Facebook zu Wort. Er setzte 2000 Euro für Namen und Adresse des Täters aus. Bei der Attacke war eine Frau per Tritt eine Treppe in einer U-Bahnstation hinabgestoßen worden. Der Fall sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Inzwischen haben sich mehrere Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet.

