Tödlicher Unfall : Wagen prallt gegen Baum - Vier Teenager tot

Vier junge Insassen eines Autos sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Memmingen in Bayern ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt, so ein Sprecher der Polizei. Das Auto war am späten Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum geprallt.