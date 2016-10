Familie bedroht : Spezialeinsatzkommando befreit Tochter aus Gewalt des Vaters

1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Sonntagabend seiner Frau am Telefon damit gedroht, ihr und der gemeinsamen einjährigen Tochter etwas anzutun, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 25 Jahre alte Ehefrau verließ daraufhin die Wohnung, das Kind war zu der Zeit mit dem Vater unterwegs.

Die Polizei schickte eine Spezialeinheit zur Wohnung des Mannes in Beselich. Dort nahmen die Beamten in der Nacht auf Montag den Mann fest und übergaben das Kind unverletzt wieder an die Mutter.

von dpa

erstellt am 31.Okt.2016 | 10:57 Uhr

