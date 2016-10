Schleswig-Holstein : „Reichsbürger“ rücken Waffen nicht heraus - SEK-Einsatz

Handewitt | Ein SEK-Einsatz hat am frühen Dienstagmorgen in Handewitt für Aufsehen gesorgt: Ein Ehepaar, 73 und 69 Jahre alt, das sich selbst als „Reichsbürger“ bezeichnet, hatte sich zuvor geweigert, Waffen herauszugeben - das machte den größeren Einsatz notwendig, teilte die Polizei mit. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, das Ehepaar habe widerstandslos die Waffen ausgehändigt.

Bislang galten die sogenannten Reichsbürger als Spinner. Mit den Todesschüssen auf einen Polizisten in Bayern Mitte Oktober war diese Bewegung plötzlich ins Schlaglicht geraten. Auch im Norden gibt es „Reichsbürger“ - in Schleswig-Holstein beobachtet der Verfassungsschutz 40 von ihnen, in Hamburg spricht das Landesamt für Verfassungsschutz von „vereinzelten Fällen“.

Der Kreis Schleswig-Flensburg hatte den Mann und die Frau zuvor als „nicht zuverlässig“ eingestuft. Beide hätten in verschiedenen Briefen an die Behörden deutlich gemacht, dass sie sich zu den „Reichsbürgern“ zählen und sich daher nicht an die Aufforderungen der Behörden gebunden fühlten.

„Aufgrund der Brisanz der vergangenen Monate im Umgang mit den sogenannten Reichsbürgern hat sich die Polizei daraufhin zu dem größeren Einsatz entschlossen“, sagt Polizei-Sprecherin Franziska Jurga auf Anfrage von shz.de am Dienstagmorgen. Ein Spezial-Einsatz-Kommando sowie Polizisten aus Flensburg seien im Einsatz gewesen - wie viele, wollte Jurga nicht sagen.

Konkret ging es um zwei Pistolen, zwei Revolver und zwei Langwaffen, die das Sportschützen-Ehepaar bei sich zu Hause hatte. Alle Waffen seien sichergestellt worden. Gegen das Ehepaar ermittelt jetzt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

von svz.de

erstellt am 01.Nov.2016 | 09:40 Uhr

