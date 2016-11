Fahrdienstleiter vor Gericht : Prozess um Zugunglück von Bad Aibling

vergrößern 1 von 7 Foto: Josef Reisner 1 von 7













Dem 40-jährigen Bahnmitarbeiter wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll Signale falsch gestellt haben. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, bis kurz vor dem Frontalzusammenstoß verbotenerweise ein Spiel auf seinem Smartphone gespielt zu haben.

Der Prozess beginnt heute vor dem Landgericht Traunstein. Es sind sieben Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll am 5. Dezember verkündet werden. Die Höchststrafe bei fahrlässiger Tötung beträgt fünf Jahre. Das Bahnunglück war eines der schwersten in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft schickte der Fahrdienstleiter beide Züge am Unglücksmorgen zwischen zwei Bahnhöfen gleichzeitig auf die eingleisige Strecke. Technische Vorrichtungen, die das eigentlich verhindern, blockierte er. Als der Mann den verhängnisvollen Irrtum bemerkte, beging er laut Anklage einen weiteren Fehler: Er wollte die Lokführer noch warnen, erwischte aber den falschen Knopf, so dass der Alarm nicht in den Zügen ankam.

von dpa

erstellt am 10.Nov.2016 | 05:09 Uhr