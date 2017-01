Bis zu 1,70 Meter über Mittel : Ostsee-Sturmflut spitzt sich zu

Straßen überschwemmt, Autos überflutet, einzelne Dämme überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste gefährdet Bereiche in Lübeck und Rostock, besonders getroffen wird Usedom. In Wismar steigt das Wasser 1,70 Meter höher als üblich.