Silvester-Tweet : „Nafri“ und andere Abkürzungen: Sprechen Sie Polizei-Deutsch?

Seit Neujahr weiß in Deutschland wohl jeder, was „Nafri“ heißt. Falls nicht: Es ist eine Polizei-Abkürzung für „nordafrikanische Intensivtäter“. Die Einsatzkräfte in Köln informierten in einem Tweet über die Lage am Hauptbahnhof. Kritiker werfen der Polizei deswegen nun Rassismus vor. Doch der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft (abgekürzt übrigens DPolG) Ernst G. Walter verteidigt die Bezeichnung „Nafri“. „Das ist lediglich eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter und ist keinesfalls rassistisch oder als Schimpfwort gemeint.“

Tatsächlich nutzt die Polizei zahlreiche Abkürzungen – und zwar nicht nur in Tweets. Es geht den Polizisten darum, sich in Kürze schnell austauschen zu können. Eine Übersicht:

Noch mehr Abkürzungen sind auf www.polizeiabkuerzungen.de aufgelistet.

von Christina Norden

erstellt am 03.Jan.2017 | 12:04 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen