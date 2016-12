Höherer Mindestlohn gefodert : Millionen fehlt Geld für Miete und Urlaub

1 von 1 Foto: Roland Weihrauch 1 von 1

Trotz Job reicht es kaum: 10,6 Millionen Erwerbstätige in Deutschland haben nach eigenen Angaben nicht einmal 1000 Euro, um unerwartete Ausgaben decken zu können. Das entspricht knapp 30 Prozent aller Erwerbstätigen. 5,7 Millionen von ihnen können es sich nicht leisten, mindestens einmal im Jahr eine Woche Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände zu machen, ein Anteil von 15,5 Prozent. Das geht aus einer Statistik zur sogenannten „materiellen Entbehrung“ des Statistischen Bundesamtes vor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt und die die Links-Fraktion im Bundestag ausgewertet hat.

„Materielle Entbehrung“ liegt vor, wenn für einen Haushalt nach Selbsteinschätzung vier von insgesamt neun Kriterien erfüllt sind. Sie reichen von Schwierigkeiten bei der Mietzahlung bis zum Fehlen eines Telefons im Haushalt. Die Daten stammen aus dem Jahr 2015 und beziehen sich auf alle Personen ab 16 Jahren.

Ein Telefon, ein Farbfernseher oder eine Waschmaschine fehlten in kaum einem der Haushalte. Dafür gaben 1,8 Millionen (knapp fünf Prozent) der Beschäftigten an, die Miete oder Rechnungen für Versorgungsleistungen nicht immer rechtzeitig zahlen zu können. 1,3 Millionen Menschen können trotz Arbeit ihre Wohnung nicht angemessen heizen. 1,7 Millionen haben nicht genug Einkommen, um zumindest jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit zu sich zu nehmen, also ein Essen mit Gemüse und Fleisch oder Fisch. Das entspricht einem Anteil von 15,5 Prozent.

„An Millionen Deutschen geht das vermeintliche Arbeitsplatzwunder in Deutschland komplett vorbei“, sagte die Vize-Bundestagsfraktionsvorsitzende der Linkspartei und deren arbeitsmarktpolitische Sprecherin, Sabine Zimmermann, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion: „Sie sind arm trotz Arbeit und haben massive Probleme, den täglichen Bedarf zu bestreiten.“ In der verbreiteten materiellen Entbehrung spiegelten sich der große Niedriglohnsektor und die zunehmende Teilzeitarbeit wider, sagte Zimmermann weiter. Existenzsichernde Arbeit sei für viel zu viele Menschen noch immer mehr Wunsch als Realität. „Damit sich das ändert, muss der Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde angehoben werden und ohne Ausnahme gelten“, forderte Zimmermann. Die Links-Politikerin verlangte überdies mehr Anstrengungen zur Eindämmung „systematischer Niedriglohnbeschäftigung“ etwa durch Leiharbeit.

Tobias Schmidt



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen