Nach Anschlag in Berlin : Komplize von Anis Amri? Ermittler geben Infos bekannt

Wann und wie er Berlin verlassen hat, ist unklar. Am Freitag gegen 3.30 Uhr in der Nacht wurde er von Polizisten in der Nähe des Bahnhofs der italienischen Stadt Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einem Schusswechsel getötet. Zumindest ein Teil seines Weges dorthin ist bekannt: Er reiste über die Niederlande und Frankreich nach Italien, wie die Bundesanwaltschaft bestätigte. Kameras filmten ihn in Nimwegen in den Niederlanden, in Lyon in Frankreich sowie in Turin und Mailand in Italien. Das bestätigten die Behörden vor Ort, die deutschen bislang nicht.