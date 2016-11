Polizei vermutet Tötungsdelikt : Keine Spur von vermisstem Jungen

vergrößern 1 von 2 Foto: Martin Wichmann 1 von 2

Von einem in Thüringen vermissten einjährigen Jungen fehlt weiter jede Spur. Die Suche nach dem Kind verlief in der kleinen Kurstadt Bad Salzungen zunächst ergebnislos.

Der Junge ist nach Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft möglicherweise getötet worden. Die Mutter des Kindes sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei Suhl mit.

Ob sich die 35-Jährige zu den Vorwürfen geäußert hat, blieb zunächst offen. Der Tötungsverdacht habe sich aus den bisherigen Ermittlungen ergeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es bis zum Nachmittag noch keinen Haftbefehl. Die Frau befindet sich nach dpa-Informationen in einer geschlossenen Einrichtung. Die Polizei sprach von einer medizinischen Betreuung.

«Wir prüfen parallel zu der Maßnahme, ob wir einen Haftbefehl beantragen. Dazu benötigen wir noch weitere Erkenntnisse und Ermittlungsergebnisse der Polizei», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen.

Die Suche nach dem Jungen konzentriert sich auf die Werra. Taucher und mehrere Boote waren im Einsatz. «Das Gebiet wird weiträumig abgesucht», berichtete die Sprecherin. Mit speziell ausgebildeten Spürhunden liefen Helfer das Ufer des Flusses über mehrere Kilometer ab. Dabei hatten die Einsatzkräfte mit Schneeregen und Kälte zu kämpfen. Auch die Suche im Fluss war schwierig, weil es in der Werra teilweise stärkere Strömungen gebe, hieß es. Der Einsatz sollte bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt werden.

Eine Bekannte hatte am Montag einen Notarzt gerufen, weil die Mutter auf sie völlig verstört wirkte. Die Ermittler bezeichneten den Zustand der Frau als «psychisch hoch belastet».

Danach lief die Suche nach dem kleinen Jungen an. In der Nacht war der Einsatz auch wegen schlechten Wetters zwischenzeitlich unterbrochen worden. Wie es am Mittwoch weitergeht, falls der Junge heute nicht mehr gefunden werden sollte, war zunächst unklar.

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 16:46 Uhr