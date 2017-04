Schwerer Unfall : Junger Fahrer kracht mit Auto gegen Wand und stirbt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sascha Ditscher 1 von 1

Ein junger Autofahrer ist mit einem alten Wagen fast ungebremst gegen die Wand eines Supermarktes im Westerwald gekracht und gestorben. Seine Mitfahrer wurden bei dem Aufprall am Sonntagmorgen schwer verletzt.

Einer von ihnen schwebte zunächst noch in Lebensgefahr, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Der 19-Jährige war am Steuer des deutlich älteren Autos ersten Ermittlungen zufolge zu schnell durch Altenkirchen gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und mit großer Wucht gegen den Supermarkt in Bahnhofsnähe geprallt. Die drei jungen Männer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wo der Fahrer starb. Ob er Alkohol getrunken hatte, stand zunächst nicht fest.

Den Sachschaden schätzte die Polizei vor allem wegen der beschädigten Wand auf 50 000 Euro.

erstellt am 16.Apr.2017 | 13:58 Uhr