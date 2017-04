Tipps im Umgang mit Bußgeldbescheiden : Geblitzt! Was tun, wenn der Fahrer nicht der Halter ist?

Nein. «Verfolgt werden kann nur derjenige, der gefahren ist», sagt der Verkehrsrechtsexperte Christian Janeczek aus Dresden. Der Halter muss also, sofern der Fahrer nicht ermittelt werden kann, weder eine Geldbuße zahlen noch Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei oder ein Fahrverbot fürchten. «Anders als in anderen Rechtsordnungen gibt es in Deutschland keine generelle Halterhaftung», erläutert der ADAC. Was allerdings drohen kann, ist das Führen eines Fahrtenbuchs.