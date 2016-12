Verdächtiger wohl schuldfähig : Frau bei Kiel angezündet - Haftbefehl wegen Mordes

Haftbefehl wegen Mordes: Der 41-Jährige, der seine Frau in Kronshagen angezündet haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter war in psychiatrischer Behandlung, für die Staatsanwaltschaft ist er aber schuldfähig.