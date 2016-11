Bislang 61 Meldungen : Flugsicherung: Drohnen-Annäherungen haben sich verfünffacht

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

In der gleichen Jahresspanne 2015 hatte es nur 12 Fälle gegeben. Die Flugsicherung müsse die Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig der neuen Technologie die Tür aufstoßen, sagte DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle anlässlich einer Fachtagung in Langen bei Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur. Dafür müssten die Drohnen in die bestehende Luftraumordnung eingefügt werden, was wiederum eine Möglichkeit zur elektronischen Ortung voraussetze.

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Deutschen Telekom will die DFS hierzu den Einsatz bereits vorhandener Mobilfunktechnologie in Drohnen testen. Außerdem tritt sie für eine Registrierung der Betreiber und einen abgestuften Drohnen-Führerschein ein.

erstellt am 15.Nov.2016 | 11:39 Uhr

