Lagerhaus : Feuer in Kalifornien: Zahl der Toten steigt auf 30

Nach dem Feuer in einem Lagerhaus in Kalifornien ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen. Das sagte Polizeisprecher Ray Kelly am Sonntag auf einer Pressekonferenz.

Das Feuer war am Freitagabend (Ortszeit) aus noch ungeklärter Ursache in dem Gebäude in Oakland bei San Francisco ausgebrochen. Einige der Opfer stammten aus dem Ausland, wie Kelly auf Anfrage bestätigte.

von dpa

erstellt am 04.Dez.2016 | 21:32 Uhr