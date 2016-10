28-Jähriger vor Gericht : Erste Plädoyers im Prozess um Polizistenmord erwartet

1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

Verhandelt wird seit Anfang Juni. Angeklagt ist ein 28-Jähriger, der im vergangenen Dezember am Bahnhof in Herborn einen 46 Jahre alten Polizisten erstochen und dessen ein Jahr älteren Kollegen schwer verletzt haben soll.

Der Angeklagte will wegen schwieriger Sichtverhältnisse nicht erkannt haben, dass sich zwei Beamte näherten. Zum Angriff sei es gekommen, weil er eine Attacke von Rockern befürchtet habe. Ende September hatte das Gericht den Tatort besucht und die Licht- und Sichtverhältnisse am Tattag nachstellen lassen. So sollte die Aussage des Angeklagten überprüft werden.

von dpa

erstellt am 28.Okt.2016 | 05:30 Uhr

