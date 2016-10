Toter und eine Schwerverletzte : Ehedrama in Dürener Friseursalon

vergrößern 1 von 3 Foto: Friso Gentsch 1 von 3





In einem Friseursalon von Düren hat sich ein tödliches Ehedrama abgespielt. Nach Zeugenaussagen betrat am Nachmittag ein Mann das Geschäft und schoss, wie die Polizei mitteilte. Angerückte Spezialkräfte fanden in den Räumen dann einen Mann und eine Frau mit sehr schweren Verletzungen.

Der Mann starb wenig später, die Frau wurde in einer Klinik behandelt. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien die beiden gefundenen Personen Eheleute, jeweils 27 Jahre alt.

Ob eine Schusswaffe am Tatort gefunden wurde, teilte die Polizei mit Verweis auf die am Abend andauernde Spurensicherung zunächst nicht mit. Auch zu den Hintergründen des Dramas liefen die Ermittlungen zuerst noch. Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei nicht. Die Beamten waren von Zeugen alarmiert worden, die einen Schuss in dem Friseursalon gehört hatten. Daraufhin seien weite Teile der Dürener Innenstadt abgesperrt und Geschäfte geräumt worden.

Die Polizei ging von einer Bedrohungslage aus. Ersten Informationen zufolge sollte ein Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht haben. Zu diesem Mann bestand jedoch kein Kontakt und auch Forderungen stellte er nicht, hieß es in einem Polizeibericht am Dienstagabend. Es wurden Spezialkräfte angefordert. Weil sich der Einsatz in der Dürener Innenstadt abspielte und das Gelände weiträumig abgeriegelt wurde, kam es zu Verkehrsproblemen. Zudem waren Schaulustige zu sehen.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 18.Okt.2016 | 21:44 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen