Geschichte beginnt in Lappland : Die Rentiere und der Weihnachtsmann

1 von 1 Foto: Vladimir Melnikov 1 von 1

Winter in Lappland. Schneegestöber und klirrende Kälte. Tagelang waren die Rentierzüchter auf ihren Motorschlitten unterwegs. In der tief verschneiten Tundra haben sie ihre Herden zusammengetrieben. Rentiere leben während des größten Teils des Jahres in Freiheit. Jetzt werden sie in große hölzerne Gatter gezwungen. Nervös laufen die Tiere im Kreis. Über den dampfenden Körpern wogt ein Meer aus großen Geweihen.

Für die samische Bevölkerung im Norden Skandinaviens ist die alljährliche „Rentierscheidung“ kultureller Höhepunkt und Ernte zugleich. Mit vereinten Kräften werden die Tiere gezählt und markiert. Einige werden zum Schlachten gefangen. Vieles von dem, was die Sami im täglichen Leben benötigen, liefern ihnen die Rentiere: Fleisch und Milch dienen als Nahrung, aus den Fellen entstehen Kleidungsstücke und Decken. Die Geweihe sind der Rohstoff für kunstvolle Schnitzereien.

Auf den arktischen Hirschen beruht eine ganze Kultur. Aber wie kommen sie in die Weihnachtssymbolik? Fast überall in der Welt ziehen sie inzwischen den Schlitten, mit dem der Weihnachtsmann seine Geschenke verteilt. In der Bibel findet sich dergleichen jedenfalls nicht. Kein Wunder, denn der Mythos um die Rentiere entstand erst vor etwa 200 Jahren. Clement Clarke Moore, ein Professor aus New York, hat 1822 für seine Kinder ein Weihnachtsgedicht geschrieben – und damit die geweihtragenden Kuriere erfunden. Erich Kästner hat das Gedicht, mehr als hundert Jahre danach, ins Deutsche übersetzt. Hier ist eine der schönsten Strophen:

Es hatte geschneit, und der Mondschein lag

so silbern auf allem, als sei’s heller Tag.

Acht winzige Rentierchen kamen gerannt,

vor einen ganz, ganz kleinen Schlitten gespannt!

Auf dem Bock saß ein Kutscher, so alt und so klein,

dass ich wusste, das kann nur der Nikolaus sein!

Wie dem auch sei: Für den stressigen Job mit dem Weihnachtsmann wären die Rentiere tatsächlich bestens geeignet. Glaubt man den Finnen, dann ist der Weihnachtsmann in Rovaniemi, im Norden Lapplands, zu Hause. Im Winter herrscht dort Tag und Nacht Dunkelheit. Den meisten Tieren sagt eine innere Uhr, wann sie müde und wann sie wach sein sollen. Bei den Rentieren dagegen ist dieser Wecker weitgehend ausgeschaltet. Sie schlafen einfach in kurzen Etappen, immer dann, wenn sich die Gelegenheit bietet. Beste Voraussetzungen also für den weihnachtlichen Paketdienst, zumindest aus Sicht des bärtigen Arbeitgebers. Und wo andere Tiere unter der Kälte leiden, fühlen die Rentiere sich pudelwohl. Ihr dichtes Fell aus hohlen Haaren hält sie selbst bei 50 Grad minus kuschelig warm. Kommen sie bei all der Hektik doch mal ins Schwitzen, dann hecheln sie wie ein Hund, mit offenem Maul und heraushängender Zunge. Die Verdunstung von Speichel kühlt das Blut und somit auch den Körper.

Jetzt, zur Weihnachtszeit, dudelt der Ohrwurm „Rudolph, the red-nosed reindeer“ aus allen Lautsprechern. Mit seiner rot leuchtenden Nase soll das berühmte Rentier dem Weihnachtsmann einst den Weg gewiesen haben. Auch dafür liefern die Tierforscher eine Erklärung – wenn auch mit einem Augenzwinkern: Läuft ein Rentier besonders schnell, vielleicht, weil der Weihnachtsmann unter Termindruck steht, dann hilft das Hecheln alleine nicht mehr. Die Körpertemperatur steigt an. Schlecht für das Gehirn, denn es kann Hitze nicht ab. Um trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren, wird die Nase des Rentiers nun besonders stark durchblutet. Der eisige Gegenwind kühlt das Blut – und damit auch das Gehirn. Für unsere Augen bleibt die Nase zwar weiterhin schwarz – aber in der Wärmebildkamera der Forscher leuchtet sie wie eine rote Lampe. Ob der Weihnachtsmann weiß, welche raffinierten Tricks seine fleißigen Schlittenzieher drauf haben?







Video (auch für Kinder): Interview mit dem Weihnachtsmann in Rovaniemi/Lappland:











von Holger Schulz

erstellt am 25.Dez.2016 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen