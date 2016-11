Online-Voting : Die beliebtesten Jugendwörter 2016

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Morgen wird das Jugendwort des Jahres 2016 vorgestellt. Gewählt wird es zunächst von Internetnutzern über ein Onlinevoting, dann entscheidet eine 20-köpfige Jury über das finale Ergebnis. Insgesamt wurden in diesem Jahr rund 1.600 Wörter eingereicht. Rund 440.000 Online-Votings kürten bereits die Top 30 der beliebtesten Jugendwörter. Welche es in die Top 10 geschafft haben, zeigt die Grafik von Statista.



Das Jugendwort des Jahres wird auf Initiative des Langenscheidt-Verlags bereits zum neunten Mal gewählt. Es handelt sich dabei um ein Wort, das vor allem im Wortschatz von 11- bis 19-Jährigen vorkommt. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von Jugendlichen erfunden oder in einer neuen Bedeutung verwendet wird.

Wir haben alle 30 Vorschläge und ihre Bedeutungen: