Lagebericht : BKA gibt Einschätzung zur Organisierten Kriminalität

Es geht um Rauschgift, Autodiebstähle und Wohnungseinbrüche bis hin zu Menschenhandel und Auftragsmorden: Hinter vielen Straftaten in Deutschland steckt Organisierte Kriminalität.

Die Polizei hat es meist mit internationalen Gruppen zu tun, die sehr mobil sind und ihre Spuren professionell verwischen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wollen heute in Wiesbaden erklären, wie sich die Organisierte Kriminalität im Land zuletzt entwickelt hat. Zu den Themenschwerpunkten zählen auch Russisch-Eurasische Banden, Cybercrime, Dokumentenfälschung und Wirtschaftskriminalität.

Münch hatte in einem Zeitungsinterview in diesem Sommer darauf hingewiesen, dass sich die Russen-Mafia zunehmend in West-Europa ausbreite und Schäden in Milliardenhöhe verursache. «Die russisch-eurasische organisierte Kriminalität erleben wir als sehr dynamisch», hatte der BKA-Präsident gesagt.

Die Organisation sei auch auf Kriminalitätsfeldern aktiv, wo man sie nicht vermute, etwa bei massenhaft verübten Wohnungseinbrüchen und Ladendiebstählen. Eine der gefährlichsten Gruppierungen seien die «Diebe im Gesetz», die sich in Stalins Straf- und Arbeitslagern gegründet hatten. Die Mitglieder bilden laut BKA-Präsident inzwischen auch in deutschen Gefängnissen Netzwerke.

Im Frühsommer 2016 war europäischen Sicherheitsbehörden ein herausragender Schlag gegen Organisierte Kriminalität gelungen, als hunderte Verdächtige aus 72 osteuropäischen Banden gefasst wurden. Neben dem BKA waren Polizeibehörden aus mehr als 20 Ländern beteiligt.

