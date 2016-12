Maßnahmenpaket für Silvester : Bericht: Düsseldorf plant Böller- und Raketenverbot

Die Stadt Düsseldorf will Böller und Raketen an Silvester einem Bericht zufolge in Teilen der Altstadt verbieten. Das gehöre zu einem Maßnahmenpaket, das nach den Übergriffen auf Frauen an Silvester 2015 erarbeitet worden sei.