Beuteltier eingesackt : Australierin mit Koala unterwegs

1 von 1 Foto: Handout 1 von 1

Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in Queensland wegen eines anderen Deliktes gesucht, sie sollte die Beamten aufs Revier begleiten. Sie gab an, das Jungtier in der vorangegangenen Nacht an einer Straße entdeckt zu haben. Die Polizei übergab den kleinen Koala an eine Tierschutzorganisation - nicht ohne vorher noch Erinnerungsfotos mit dem Beuteltier im Beutel zu machen. «Alfred» sei zwar etwas dehydriert, aber ansonsten wohlauf gewesen, hieß es. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, gefundene Koalas nicht selbst aufzunehmen, sondern den Tier-Notruf zu wählen.

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 17:51 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen