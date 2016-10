100 Angehörige als Geisel : 25 Tote bei Ausschreitungen in brasilianischem Gefängnis

1 von 1 Foto: Antonio Lacerda 1 von 1

Sieben von ihnen wurden während der Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen enthauptet und sechs verbrannt, wie das Nachrichtenportal «O Globo» unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete.

Zudem wurden demnach 100 Angehörige von Häftlingen in der Anstalt als Geiseln genommen. Die Geiselnehmer hätten verlangt, mit einem Vertreter der Justizbehörden zu sprechen. Die Geiseln, bei denen es sich den Angaben zufolge hauptsächlich um Frauen handelte, wurden von einer Spezialeinheit befreit.

Die Ausschreitungen in der Haftanstalt in der Stadt Boa Vista im nordbrasilianischen Amazonas-Gebiet hatten dem Bericht zufolge während der Besuchszeiten am Nachmittag begonnen, als eine Gruppe von Häftlingen in einen anderen Trakt einbrach. Sie seien mit Messern und Holzlatten bewaffnet gewesen, berichtete das Portal unter Berufung auf die Ehefrau eines Häftlings, die selbst dabei gewesen sein soll.

Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit. Die Haftanstalten sind meist überfüllt, die Zustände schlecht. Wegen der schlechten Haftbedingungen ist es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Ausschreitungen in den Gefängnissen gekommen.

von dpa

erstellt am 17.Okt.2016 | 07:22 Uhr

