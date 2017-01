Luftverkehr : 2016 war eines der sichersten Jahre in der zivilen Luftfahrt

Vor allem der Absturz einer Maschine in Kolumbien mit einer Fußballmanschaft an Bord dürfte vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Dennoch ziehen Unfallforscher zum Jahreswechsel das Fazit: Die Fliegerei wird weiter immer sicherer.