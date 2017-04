Pendlerbus : 15 Verletzte bei Busunfall in Österreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Pressefoto Franz Weber 1 von 1

Der Kran hatte den Angaben zufolge Vorfahrt, als der Bus in eine Kreuzung einfuhr und es zum Unfall kam. In dem Bus saßen rund 35 Burgenländer, die nach Wien zur Arbeit pendelten. Einige wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Die Bundesstraße wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt. Großpetersdorf liegt an der Grenze zu Ungarn.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 09:41 Uhr