Unwetter : Zwei Tote nach Unwettern in Spanien

Bei schweren Unwettern rund um die Stadt Murcia im Südosten Spaniens sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft Los Alcázares, die besonders von den Regengüssen betroffen war, sei ein 47-Jähriger in seiner überfluteten Garage gestorben, berichtete die Zeitung «El Mundo» unter Berufung auf Einsatzkräfte. Zuvor sei ein 40-jähriger Mann in ein Schwimmbad gestürzt und von den Wassermassen fortgespült worden. Er sei ertrunken, hieß es. Die Straßen in Los Alcázares waren überflutet. Auch auf Mallorca richteten sintflutartige Regenfälle Schäden an.

