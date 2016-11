Erdbeben : Zivilschutz stuft Tsunami-Warnung in Neuseeland herunter

Nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland hat der Zivilschutz seine Tsunami-Warnung heruntergestuft. Er warnte am Morgen nur noch vor Wellen von bis zu einem Meter Höhe an Teilen der Ostküsten von Süd- und Nordinsel Neuseelands. Dem Zivilschutz zufolge hatten zuvor an einigen Abschnitten bis zu fünf Meter hohe Tsunami-Wellen gedroht. In der Nacht hatte sich das Beben mit Zentrum auf der Südinsel nördlich von Christchurch ereignet. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gab die Stärke mit 7,9 an.

