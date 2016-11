Unfälle : Zehn Verletzte bei Unfall auf A6 im Saarland

Bei einem schweren Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 6 im Saarland sind insgesamt zehn Menschen verletzt worden. Eine Person schwebte am Abend in Lebensgefahr. Ein Lastwagenfahrer sei zunächst auf ein Auto aufgefahren, habe dann die Mittelleitplanke durchbrochen und sei auf der Gegenfahrbahn mit vier weiteren Autos zusammengestoßen. Der Mann sei deutlich alkoholisiert gewesen, hieß es. Am Abend wurde Haftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung beantragt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen