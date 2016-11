Wetter : Wintereinbruch bringt Eis und Schnee ins Flachland

Nach den Schneefällen im Alpenraum und in den Mittelgebirgen ist der Winter nun auch ins Flachland eingezogen. Im Nordosten von Nordrhein-Westfalen gab es seit dem Abend Regen und Schnee, etwa im Bereich von Bielefeld und Bad Salzuflen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. In Detmold registrierte die Polizei zwei bis drei Zentimeter Neuschnee. In Hamburg mussten etliche Autofahrer am Morgen eine dünne Eis- oder Schneeschicht von ihren Scheiben kratzen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen