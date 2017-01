Terrorismus : Wiener Anschlagspläne: Haftbefehl gegen Mann aus Neuss

Gegen einen 21 Jahre alten Mann aus dem nordrhein-westfälischen Neuss ist Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an Anschlagsplänen in Wien erlassen worden. Das teilte das Landesinnenministerium in Düsseldorf mit. Der Vorwurf laute auf den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Mann sei gestern von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden. Er soll einem 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien bei den Vorbereitungen für einen Anschlag geholfen haben.

