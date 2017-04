Verkehr : Wieder Vorfall bei US-Flug: Streit mit Frau um Kinderwagen eskaliert

Ein neuer Zwischenfall an Bord einer Passagiermaschine in den USA sorgt für Empörung. Das bei Facebook ins Netz gestellte Video zeigt eine weinende Frau mit zwei Babys. Als ein männlicher Passagier sich einschaltet und der Frau zu Hilfe kommt, eskaliert ein Streit mit einem Flugbegleiter, wie das Video zeigt, das von einem weiteren Passagier aufgenommen wurde. Dieser schreibt, dass es um einen von der Frau mit an Bord genommenen Kinderbuggy ging. Der Flugbegleiter habe ihn der Frau «gewaltsam» entrissen und dabei fast eines der Kinder getroffen. Erst kürzlich hatte der rabiate Rauswurf ein Passagiers Schlagzeilen gemacht.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 19:51 Uhr