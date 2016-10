Erdbeben : Weiterhin leichte Nachbeben in Italien

Drei Tage nach den starken Erdstößen in Mittelitalien erschüttern weiterhin Nachbeben die Region. Seit Mitternacht seien rund 20 kleinere Beben registriert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie. Rund 4000 Menschen hätten die Nacht in Notunterkünften - etwa in Sporthallen -, Hotels oder in Schlafwagen eines Zuges verbringen müssen. Bei einer neuen Erdbebenserie wurden am Mittwochabend mehrere Orte zerstört - wie die kleine Gemeinde Ussita in der Provinz Macerata.

