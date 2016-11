Innere Sicherheit : Weihnachtsmärkte auch in diesem Jahr stark bewacht

Wegen der anhaltenden Terrorgefahr sind die Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten auch in diesem Jahr wieder streng. In einigen Städten wird laut einer dpa-Umfrage sogar noch stärker kontrolliert als im vergangenen Jahr, als die Märkte im Schatten der Anschläge von Paris standen. Demnach plant die Polizei in vielen Städten, uniformierte und zivile Beamte auf Streife zu schicken. Auch private Sicherheitsleute werden auf zahlreichen Weihnachtsmärkten unterwegs sein. Befragte Betreiber rechnen aber nicht damit, dass Besucher aus Angst wegbleiben.

