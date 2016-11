Wahlen : Wahlkommission: Radew gewinnt Präsidentenwahl in Bulgarien

Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Bulgarien hat der russlandfreundliche Oppositionskandidat Rumen Radew einen klaren Sieg eingefahren. Für den Kandidaten der Sozialisten stimmten offiziellen Zwischenergebnissen zufolge 59,08 Prozent der Wähler. Die bürgerliche Regierungskandidatin Zezka Zatschewa kam auf lediglich 36,34 Prozent, wie die Zentrale Wahlkommission in der Nacht mitteilte. Das amtliche Endergebnis der Stichwahl vom Sonntag soll spätestens bis Dienstagabend bekannt gemacht werden. Der frühere General soll am 22. Januar 2017 sein Amt antreten.

