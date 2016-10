Wahlen : Vize-Kandidat Mike Pence: Kein Wahlbetrug in großem Stil

Las Vegas (dpa) - Donald Trumps Kandidat für das Amt des US-Vizepräsidenten glaubt nicht an Wahlbetrug in großem Stil. Anders als Trump selbst, der mit dieser These seit Tagen hausieren geht, sagte Mike Pence in der Nacht im Sender Fox News, er glaube nicht an Betrug in einem so großem Ausmaß, dass dadurch das Wahlergebnis verändert werde. «Die Glaubwürdigkeit der Abstimmung ist der Fels, auf dem die Wahl steht», sagte Pence kurz vor Beginn des dritten TV-Duells zwischen Trump und Hillary Clinton. Wenn Trump von Betrug spreche, meine er vor allem die Voreingenommenheit der Medien.

