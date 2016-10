Unfälle : Vier Verletzte bei Unfall in australischem Vergnügungspark

Bei einem Unfall im Vergnügungspark Dreamworld in Australien sind nach Angaben der Polizei vier Menschen verletzt worden. Lokalmedien berichteten von einem Todesopfer - das bestätigte die Polizei zunächst nicht. Matthew Centrowitz war nach eigenen Angaben als Gast in dem Park und twitterte: «Bin vor 15 Minuten aus einem Fahrgeschäft gestiegen, in dem jetzt einer schwer verletzt und zwei eingeklemmt sind.» Dreamworld vermarket sich als größter Vergnügungspark der Region Goldküste mit Dutzenden Achterbahnen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen