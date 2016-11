Notfälle : Vier Tote bei Absturz von Krankentransport in den USA

Ein Rettungsflugzeug ist im US-Bundesstaat Nevada auf einen Parkplatz gestürzt. Dabei kamen alle vier Menschen an Bord ums Leben, berichtet die Lokalzeitung «Elko Daily Free Press» unter Berufung auf die Behörden des Ortes. Bei dem Flugzeug habe es sich um eine Maschine der Luftambulanz American Medflight gehandelt. Kurz nach dem Start vom Regionalflughafen in Elko stürzte die Maschine auf einen Parkplatz. Dem Bericht zufolge gab es mehrere Explosionen, Menschen am Boden kamen aber nicht zu Schaden. An Bord waren demnach ein Herzpatient, eine Krankenschwester und zwei Crewmitglieder.

