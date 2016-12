Kriminalität : Verdächtiger von Freiburg war in Griechenland straffällig

Freiburg (dpa) - Im Fall der in Freiburg getöteten Studentin hat die Polizei eine Verbindung zu einem Gewaltverbrechen in Griechenland bestätigt. Die Fingerabdrücke des Mannes, der dort verurteilt worden sein soll, seien identisch mit dem dringend Tatverdächtigen, teilten die Ermittler mit. Das habe ein Abgleich der Fingerabdrücke mit denen in einer griechischen Datenbank ergeben. Der Mann war im Mai 2013 in Griechenland wegen versuchten Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt und Ende Oktober 2015 mit Meldeauflagen auf Bewährung entlassen worden.

