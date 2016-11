Konflikte : USA begrüßen Offensive zur Befreiung von Al-Rakka

Die USA haben die in der Nacht eingeleitete Kurden-Offensive zur Befreiung von Al-Rakka von der Terrormiliz IS begrüßt. Die Isolierung und schließlich Befreiung der syrischen Stadt markiere den nächsten Schritt im Plan der Koalitionskampagne, hieß es in einer schriftlichen Erklärung von Verteidigungsminister Ashton Carter. Wie im Fall der irakischen Stadt Mossul werde der Kampf nicht leicht sein, aber er sei notwendig, um die Fiktion des IS-Kalifats zu beenden.

