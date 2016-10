Unfälle : Ursache der BASF-Explosion auch nach einer Woche noch unklar

Eine Woche nach der verheerenden Explosion bei der BASF in Ludwigshafen ist die Unglücksursache immer noch unklar. Wegen der gefährlichen Situation am Explosionsort konnte die Polizei erst am vergangenen Donnerstag mit der Untersuchung der Unglücksstelle beginnen. Eine große Zahl von Beamten sind laut Polizei rund um die Uhr im Einsatz. Auch Gutachter des Landeskriminalamtes und externe Sachverständige forschen nach der Ursache des Unglücks, bei dem drei Menschen starben.

