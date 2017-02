Parteien : Unions-Spitzen wollen sich auf Wahlkampf einschwören

Angesichts des SPD-Höhenflugs in Umfragen und der schwierigen internationalen Lage wollen CDU und CSU sich heute und morgen auf einen gemeinsamen Bundestagswahlkampf einschwören. Am Nachmittag kommen die Unions-Spitzen in der CSU-Zentrale in München zusammen, um einen Schlussstrich unter ihren Dauerstreit über die Flüchtlingspolitik zu ziehen. Auf das Treffen der Unions-Spitzen folgt am Montag eine gemeinsame Sitzung beider Parteipräsidien, auf der Merkel auch von der CSU wieder als gemeinsame Kanzlerkandidatin ausgerufen werden soll.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 05:49 Uhr