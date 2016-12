Konflikte : UN-Sicherheitsrat stimmt für Beobachter-Mission in Aleppo

Der UN-Sicherheitsrat hat die Entsendung von Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo gefordert. Alle 15 Mitgliedsstaaten stimmten einer entsprechenden Resolution zu. Darin wird der UN-Generalsekretär aufgefordert, eine Beobachtung der Evakuierungen in Ost-Aleppo durch die Vereinten Nationen und andere Organisationen in die Wege zu leiten. Auch der freie Zugang für humanitäre Hilfe wird gefordert. Russland war mit einer ersten Version des Textes nicht einverstanden, aber jetzt einigten sich die Mitglieder auf einen Kompromiss.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen