Klima : UN-Klimachefin Espinosa: «Es ist wirklich viel zu tun»

UN-Klimachefin Patricia Espinosa hat zum Abschluss der Klimakonferenz die Weltgemeinschaft aufgerufen, im Kampf gegen die Erderwärmung nicht nachzulassen. Am Wochenende dürfe nun gefeiert werden, sagte die Mexikanerin nach dem um rund sechs Stunden verspäteten Abschluss der Verhandlungen in Marrakesch. «Aber lasst dann am Montag wieder mit der Arbeit beginnen. Es ist wirklich viel zu tun.» «Die Bedrohung durch den Klimawandel ist echt - aber unsere Antwort auf die Bedrohung ist es auch», sagte sie. Der Schlüssel zum Erfolg sei eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.

