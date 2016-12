Konflikte : UN-Chef Ban alarmiert von Berichten über Gräueltaten in Aleppo

Von jüngsten Berichten über Gräueltaten gegen Zivilisten im syrischen Aleppo ist UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sehr alarmiert. Es gebe Berichte von Gräueltaten gegen Frauen und Kinder, so Ban in New York. Die Vereinten Nationen könnten die Berichte nicht unabhängig nachprüfen, aber sie machten ihn sehr besorgt, sagte Ban. Er habe den UN-Sonderbeauftragten für den Konflikt in Syrien gebeten, dringend mit allen Beteiligten darüber zu sprechen.

