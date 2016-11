Brauchtum : Um 11.11 Uhr geht's los: Narren starten in den Karneval

Pünktlich um 11.11 Uhr starten die Narren heute in den Karneval. Vor allem in den rheinischen Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz werden viele Verkleidete erwartet, die sich dann warmschunkeln werden. Nicht angesagt sind Horror-Clowns: Taucht Jemand mit einer solchen Maske auf, muss er zum Beispiel in Köln mit Kontrollen rechnen oder wird bei einzelnen Veranstaltungen gar nicht erst eingelassen.

