EU : Tusk: EU verurteilt Luftangriffe auf Zivilisten in Syrien

Die Europäische Union verurteilt nach Worten von Ratspräsident Donald Tusk die Luftangriffe auf Zivilisten in Syrien. Er bezog das auf die syrische Regierung und ihre Verbündeten, insbesondere Russland. «Wir werden alle Optionen in Betracht ziehen, wenn die Gräueltaten nicht aufhören», sagte Tusk am frühen Morgen nach dem ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Zuvor hatten die 28 Staats- und Regierungschefs stundenlang hinter verschlossenen Türen um eine gemeinsame Linie zu Russland gerungen. Länder wie Ungarn hatten Vorbehalte gegen die Drohung mit neuen Sanktionen geäußert.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen